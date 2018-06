Madrid (SID) - Sami Khedira und seine Teamkollegen beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid dürfen reichlich Freunde und Verwandte zum Champions-League-Endspiel gegen den Stadtrivalen Atletico mitbringen. Jeder Spieler der Königlichen erhält aus dem Real-Kontingent von 17.000 Karten laut Medienberichten 50 zur eigenen Verwendung.

12.000 Tickets für das Spiel am 24. Mai im 58.000 Zuschauer fassenden Estadio Da Luz in Lissabon gehen an die Real-Fans. 24.000 Karten behält die UEFA für eigene Zwecke, Atletico stehen wie Real 17.000 Tickets zu.