München (SID) - Nationaltorhüter Manuel Neuer will Fußball-Rekordmeister Bayern München "ewige Treue" halten. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag beim entthronten Champions-League-Sieger vorzeitig bis 2019 verlängert. Das gab Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins am Freitagabend in München bekannt.

"Ich finde es klasse, dass Manuel gerade jetzt, nach der Niederlage gegen Real Madrid am Dienstag, ein Zeichen gesetzt und gesagt hat: Ich will für immer FC Bayern!", sagte Rummenigge.

Auch Neuer freute sich über die schnelle Einigung. "Ich fühle mich in diesem Verein und auch in der Stadt München sehr wohl und wir haben noch große Ziele. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft", schrieb der Keeper auf seiner Facebook-Seite.

Neuer kam 2011 von Schalke 04 zu den Münchnern, wo er von manchen Fans zunächst kritisch gesehen wurde. Von den 1593 anwesenden Mitgliedern gab es bei Rummenigges Verkündung von Neuers längerfristigem Bleiben am Freitag allerdings durchweg Applaus.