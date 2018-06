Berlin (dpa) - Nach dem Nein der Bundesregierung zu einer Zeugenvernehmung des US-Geheimdienstenthüllers Edward Snowden in Deutschland rückt nun eine Befragung in seinem Asylland Russland in den Fokus. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Schockenhoff sprach sich für ein solches Vorgehen des NSA-Bundestagsuntersuchungsausschusses aus. Man sollte prüfen, ob es möglich sei, Snowden in Russland zu befragen, ohne dass der Geheimdienst den Wahrheitsgehalt seiner Aussage beeinflusst. Das sagte er der Zeitung "Die Welt".

