Tokio (AFP) Die neue Hollywood-Version des Kultmonsters Godzilla ist vielen Fans in seinem Heimatland zu dick geraten. Er sei "erstaunt" gewesen, als er die ersten Bilder aus dem US-Remake der legendären Filmreihe gesehen habe, sagte der 51-jährige Fumihiko Abe am Freitag in einer Godzilla-Ausstellung in Tokio. Godzilla habe einen "fetten" Oberkörper und einen "wuchtigen" Hintern.

