Vilnius (AFP) Angesichts der Spannungen mit Russland wegen der Krise in der Ukraine hat die NATO fünf Kriegsschiffe nach Litauen verlegt. Der litauische Verteidigungsminister Juozas Olekas begrüßte am Freitag die vier Minenräumboote und ein Versorgungsschiff bei ihrer Ankunft im Hafen von Klaipeda. Die Schiffe stammen aus Belgien, Estland, den Niederlanden und Norwegen und sollen später in Lettland an einer Minenräumübung teilnehmen. Olekas sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Schiffe seien "ein weiteres Zeichen der Einheit und Solidarität der NATO".

