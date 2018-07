Monaco (AFP) Die Kinder der verstorbenen Fürstin Grace von Monaco haben am Freitag einen Film über ihre Mutter scharf kritisiert, der zur Eröffnung des Filmfestivals von Cannes im Mai gezeigt werden soll. Es handle sich um eine "Verdrehung" der Familiengeschichte "zu rein kommerziellen Zwecken", hieß es in einer Erklärung des Fürstenhauses in Monaco. Der Film des französischen Regisseurs Olivier Dahan könne "auf keinen Fall als Filmbiographie" eingestuft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.