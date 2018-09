Jerusalem (AFP) Die Serie rassistisch und religiös motivierter Randale in Israel geht offenbar weiter: Nahe der nördlichen Küstenstadt Haifa ist ein muslimisches Grab mit roter Sprühfarbe und hebräischen Parolen beschmiert worden. Die Graffiti seien am Freitag an der Grabstätte eines Gründers der palästinensischen Nationalbewegung in Nesher entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Verantwortlich seien vermutlich jüdische Extremisten. Ähnliche Taten wurden in der Vergangenheit meist von israelischen Teenagern verübt.

