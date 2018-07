Warschau (AFP) Russlands Regierung hat der Ukraine damit gedroht, dass der russische Gasriese Gazprom seine Lieferungen an das Nachbarland bei ausbleibenden Vorauszahlungen einschränken könnte. Würden die Rechnungen gemäß den vertraglich getroffenen Vereinbarungen nicht bis zum Monatsende im Voraus beglichen, habe Gazprom die Möglichkeit, die Lieferungen zu "drosseln" oder die Versorgung nur noch im Umfang der bezahlten Mengen zu garantieren, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak am Freitag in Warschau.

