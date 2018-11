Moskau (AFP) Die russische Regierung hat vor dramatischen Folgen des Vorgehens der ukrainischen Armee gegen die Separatisten im Osten des Landes gewarnt. Der Einsatz gegen das eigene Volk sei ein "Verbrechen" und führe das Land in die "Katastrophe", erklärte das Außenministerium in Moskau am Freitag. Es forderte außerdem in seiner Erklärung den Westen auf, seine "destruktive Politik" bezüglich der Ukraine zu beenden.

