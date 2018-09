Beirut (AFP) Die syrische Führung hat Aktivisten zufolge einem Rückzug der Rebellen aus der umkämpften Stadt Homs zugestimmt. Es gebe eine Vereinbarung für eine Waffenruhe, damit die Aufständischen die Altstadt und andere von ihnen gehaltene Gebiete verlassen könnten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Syriens drittgrößte Stadt galt während des seit drei Jahren anhaltenden Bürgerkriegs lange als Hochburg der Rebellen, in heftigen Gefechten brachten die Regierungstruppen die Stadt jedoch in den vergangenen Monaten weitgehend unter ihre Kontrolle.

