Tokio (dpa) - Vier Jahre nach Silber und Bronze in Moskau greifen die deutschen Tischtennis-Teams bei der Weltmeisterschaft in Tokio erneut nach zwei Medaillen. Die Damen qualifizierten sich durch ein souveränes 3:0 gegen Weißrussland für das Viertelfinale.

Im Medaillenspiel strebt das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp am Samstag gegen Hongkong eine Revanche für die 1:3-Niederlage in der Vorrunde an. Die übrigen Damen-Viertelfinals bestreiten China gegen Nordkorea, Singapur gegen Rumänien und in der deutschen Hälfte Japan gegen die Niederlande. Das an Position zwei gesetzte Herren-Team hatte bereits am Vortag das Viertelfinale erreicht.

Die Auswahl um die Top-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov kämpft am Samstag gegen Singapur um das zehnte Edelmetall für ein Herren-Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Bisher stehen vier Silber- und fünf Bronze-Plaketten zu Buche.

Im Achtelfinale gegen die Abwehrspielerinnen aus Weißrussland hatte Schöpp ihr Team taktisch gut aufgestellt. Sabine Winter aus Kolbermoor, bekannt für ihr exzellentes Offensivspiel, entzauberte im Auftakteinzel die frühere Europameisterin Viktoria Pawlowitsch mit 3:1-Sätzen. Damit war der Weg frei für Irene Ivancan und Petrissa Solja, die ebenfalls ihre Partien gewannen. "Wir haben das Minimalziel erreicht. Nun wollen wir gegen Hongkong etwas gut machen", kündigte die Berlinerin Ivancan kämpferisch an.