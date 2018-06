Kiew (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der Regierungen in Moskau und Kiew sind in der südukrainischen Stadt Odessa am Freitag nach jüngsten Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Mann sei von einer Kugel in der Lunge getroffen worden und noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gestorben, teilte die örtliche Vertretung des Innenministeriums zunächst mit. Später bezifferte die Polizei die Zahl der Toten auf drei und sprach von 15 Verletzten, ohne nähere Details zu nennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.