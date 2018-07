Kiew (AFP) Nach den blutigen Zusammenstößen zwischen prorussischen und Kiew-treuen Demonstranten in Odessa sind bei einem Gebäudebrand möglicherweise mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Das ukrainische Innenministerium sprach am Freitag von 38 Toten, wobei 30 von ihnen durch Rauchgasvergiftungen und acht weitere an Verletzungen gestorben seien, die sie sich durch panische Sprünge aus Fenstern zugezogen hätten. Das Feuer sei auf "kriminelle Brandstiftung" zurückzuführen.

