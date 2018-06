Slawjansk (AFP) Gewehrschüsse und heftige Explosionen sind am Freitagmorgen nahe der Stadt Slawjansk zu hören gewesen. Das berichteten AFP-Reporter und prorussische Aufständische. Ein Hubschrauber kreiste in niedriger Höhe. Offenbar handelte es sich um einen Angriff der ukrainischen Armee auf prorussische Kräfte, die eine Straßensperre nördlich der Stadt in Brand gesetzt hatten.

