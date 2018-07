Odessa (AFP) In der südukrainischen Stadt Odessa hat es am Freitag Zusammenstöße zwischen Anhängern Moskaus und Kiews gegeben. Hunderte mit Schlagstöcken bewaffnete und mit Helmen geschützte prorussische Aktivisten griffen eine Demonstration von 1500 Unterstützern der ukrainischen Regierung an, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dutzende Menschen auf beiden Seiten wurden verletzt. Die Polizei versuchte, die verfeindeten Gruppen zu trennen.

