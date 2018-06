New York (dpa) - Mindestens 19 Menschen sind bei einem U-Bahn-Unglück in New York verletzt worden. Vier davon seien möglicherweise schwer verletzt, teilten Feuerwehr und Transportbehörde mit. Eine U-Bahn sei aus unbekannter Ursache im Stadtteil Queens entgleist. Zeugen zufolge war ein lauter Knall zu hören. Rettungskräfte brauchten mehr als zwei Stunden, um alle Passagiere aus den acht Wagen der Bahn herauszuholen. Das Unglück verursachte stundenlange Verzögerungen und Zugausfälle in einem großen Teil des New Yorker U-Bahn-Netzes.

