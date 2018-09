Kabul (dpa) - Nach einer Schlammlawine in der afghanischen Provinz Badachschan werden Behördenangaben zufolge 2100 Tote befürchtet. Das sagte Naveed Ferotan, Sprecher des Provinzgouveneurs, am Freitag.

Viele Menschen - darunter auch Kinder - aus dem Dorf Ab-e-Khoshk würden vermisst, sagte Provinz-Polizeichef Fasluddin Ajar.Die Schlammlawine sei am Freitag von schweren Regenfällen ausgelöst worden. 200 Häuser und große Flächen Ackerland seien zerstört worden. Rettungskräfte seien unterwegs in die Gegend.

In der vergangenen Woche hatten Überschwemmungen in vier nordafghanischen Provinzen mehr als 100 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 7000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. In Nord- und Zentralafghanistan kommt es im Frühjahr zu schweren Regenfällen.