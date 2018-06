São Paulo (AFP) Die brasilianische Staatschefin Dilma Rousseff ist von ihrer regierenden Arbeiterpartei (PT) als Kandidatin für eine weitere Amtszeit bei der Präsidentschaftswahl im Oktober nominiert worden. Auf einer Massenversammlung des Partido dos Trabalhadores in der Wirtschaftsmetropole São Paulo proklamierte PT-Chef Rui Falcão die ehemalige Guerillakämpferin am Freitag (Ortszeit) zur neuerlichen Bewerberin für das höchste Amt im Staat. Tausende Anhänger brachen in Jubel und Rufe aus wie: "Eins, zwei, drei - Dilma noch einmal"

