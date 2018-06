Donezk (AFP) Die in der Ostukraine von prorussischen Milizionären freigelassenen OSZE-Beobachter haben sich glücklich über das Ende ihrer Gefangenschaft geäußert. Es herrschten "Glück und große Erleichterung", sagte der deutsche Oberst Axel Schneider am Samstag vor Journalisten nahe der Stadt Donezk. Von Donezk aus sollten er und die anderen sechs europäischen Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch am selben Tag nach Berlin geflogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.