Berlin (AFP) Die in der Ukraine freigelassenen OSZE-Militärbeobachter sind in Berlin eingetroffen. Eine deutsche Regierungsmaschine landete mit der Gruppe am Samstagabend im militärischen Teil des Flughafens Tegel, wie ein AFP-Journalist berichtete. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) begrüßte die sieben Beobachter aus Deutschland und anderen europäischen Staaten beim Ausstieg auf dem Rollfeld. Prorussische Separatisten im ostukrainischen Slawjansk hatten die Männer gut eine Woche festgehalten und am Samstag freigelassen.

