Warschau (AFP) Einer der freigelassenen OSZE-Militärbeobachter hat sich während seiner Gefangenschaft im ostukrainischen Slawjansk mehrfach in Gefahr gefühlt. Es sei schwer zu sagen, wann die Bedrohung am größten gewesen sei, sagte Major Krzysztof Kobielski vor Journalisten in Donezk, wie im polnischen Fernsehsender TVN24 ausgestrahlte Äußerungen zeigten. "Aber drei Mal gab es eine reale Gefahr."

