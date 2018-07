Slawjansk (AFP) Nach mehr als einer Woche in der Gewalt prorussischer Milizen sind die Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wieder frei. Die OSZE bestätigte am Samstag auf ihrem Twitter-Konto die Freilassung der sieben europäischen Vertreter, unter ihnen vier Deutsche. Die genauen Umstände der Freilassung waren zunächst unklar. Die Milizen hatten die Geiseln als "Kriegsgefangene" bezeichnet und einen Austausch mit inhaftierten Gesinnungsgenossen gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.