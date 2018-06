Madrid (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira steht erstmals seit seinem Kreuzbandriss am 15. November wieder im Kader von Real Madrid.

Im Meisterschaftsspiel am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den FC Valencia solle Khedira zunächst auf der Bank Platz nehmen, sagte Real-Coach Carlo Ancelotti. Zudem kündigte er für die kommende Woche ein Testspiel an, um Khedira zu helfen, "in den Rhythmus zu kommen". Der 27-Jährige hatte vor rund zwei Wochen das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen. Khedira hatte sich die schwere Knieverletzung im Testspiel der deutschen Nationalelf in Italien (1:1) zugezogen.

