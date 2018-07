Neu Delhi (AFP) Durch einen schweren Brand in einer indischen Feuerwerksfabrik sind nach Medienberichten am Samstag mindestens 15 Menschen getötet worden. Das Feuer sei während der Arbeitszeit in der Fabrik in Ujjain im Bundesstaat Madhya Pradesh ausgebrochen, berichteten der Sender CNN-IBN und andere TV-Stationen. Mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.