Washington (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben angesichts der Lage in der Ukraine zu einer raschen Deeskalation des Konflikts aufgerufen. Die nächste Sanktionsstufe stehe bevor, sagten beide nach einem Treffen im Weißen Haus. Sie hoffe, dass Russland seiner Verantwortung in Zukunft besser gerecht werde, sagte Merkel. Entscheidendes Datum sei die Wahl in der Ukraine am 25. Mai. In punkto NSA-Skandal sagte Merkel, dessen Folgen seien noch nicht ausgestanden und es gebe da zwischen Berlin und Washington noch Meinungsunterschiede.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.