Ottawa (AFP) Nachdem ein riesiger toter Blauwal am Strand angeschwemmt worden ist, lebt ein kanadisches Fischerdorf in Angst vor einer Explosion des Kadavers. Der 25 Meter lange und 180 Tonnen schwere Meeressäuger hat sich infolge der Verwesung mit Methangas gefüllt und schwoll bis Samstag auf seinen doppelten Umfang an. Die Bürgermeisterin von Trout River, Emily Butler, sagte der Nachrichtenagentur AFP, "es gibt die Sorge, dass er explodiert". Der Ort am Ufer des Flusses Trout in Neufundland stinke bereits nach Verwesung.

