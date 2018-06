Brüssel (AFP) Nach der Eskalation der Gewalt in der ukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa hat die Europäische Union alle Seiten zu "größtmöglicher Zurückhaltung" aufgerufen. Die "Tragödie" dürfe nicht instrumentalisiert werden, um den Konflikt im Osten der Ukraine weiter anzuheizen und noch "mehr Hass, Spaltung und sinnlose Gewalt" zu schüren, erklärte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Samstag in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.