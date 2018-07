Washington (AFP) Das gefährliche Coronavirus MERS ist erstmals in den USA nachgewiesen worden. Wie die Gesundheitsbehörde CDC am Freitag mitteilte, ist ein Patient im Bundesstaat Indiana an dem vor allem im Nahen Osten verbreiteten Virus erkrankt. Er arbeitet demnach im Gesundheitswesen und war am Donnerstag vergangener Woche von Saudi-Arabien über London in die USA eingereist. Vier Tage später kam er mit Kurzatmigkeit, Husten und Fieber ins Krankenhaus. Er werde in einem Isolierzimmer behandelt, sagte eine Behördenvertreterin. Sein Zustand sei stabil.

