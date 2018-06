Berlin (AFP) Die Opposition will am Donnerstag im NSA-Untersuchungsausschuss einen Antrag auf Vernehmung des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden in Deutschland einbringen - ungeachtet der ablehnenden Haltung der Bundesregierung. "Snowden ist ein Schlüsselzeuge im weltweit größten Geheimdienstskandal", erklärte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz am Wochenende. Daher müsse er persönlich in Berlin aussagen können. Der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg hält den US-Journalisten Glenn Greenwald möglicherweise für einen interessanteren Zeugen als Snowden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.