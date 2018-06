München (AFP) Der Popstar Michael Jackson hat einem Bericht zufolge seit seinem Tod im Jahr 2009 mehr als 700 Millionen Dollar (rund 500 Millionen Euro) verdient. "Das hat kein anderer Solokünstler, tot oder lebendig, in dieser Zeit geschafft", sagte der US-Wirtschaftsjournalist Zack O’Malley Greenburg dem Nachrichtenmagazin "Focus" laut Vorabmeldung. Für sein Buch "Michael Jackson, Inc.", das im Juni in den USA erscheint, recherchierte Greenburg, wie der postmortale Erfolg zustandekam. Michael Jackson sei ein Geschäftsgenie gewesen, sagte der Journalist.

