Berlin (AFP) Der jüngste Angriff in Jemens Hauptstadt Sanaa hat nach Presseinformationen statt eines deutschen Diplomaten mehrere Agenten des Bundesnachrichtendienstes (BND) getroffen. Bei dem von Unbekannten verübten Anschlag seien am Montagnachmittag der BND-Resident in Sanaa, sein Stellvertreter und ihr Fahrer beschossen worden, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise. Der Resident erlitt demnach einen Unterschenkel-Durchschuss, sein Vize ein Knalltrauma und der Fahrer einen Streifschuss am Kopf.

