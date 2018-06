Berlin (AFP) Nach dem Ende des Geiseldramas um deutsche Militärbeobachter in der Ukraine hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Dabei habe sich Merkel "erleichtert über die Freilassung der OSZE-Inspekteure" gezeigt, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz mit. Schwerpunkt des Gesprächs war demnach die Vorbereitung des geplanten Besuches des Schweizer Bundespräsidenten und OSZE-Vorsitzenden Didier Burkhalter am Mittwoch in Moskau.

