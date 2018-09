Hamburg (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will nach einem "Spiegel"-Bericht weniger Unternehmen von der Ökostrom-Umlage befreien. Wie das Magazin aus einer Information des Ministeriums für das Bundeskabinett berichtet, sollen Unternehmen nur dann ganz oder in Teilen von der EEG-Umlage befreit werden, wenn ihre Energiekosten mehr als 16 Prozent ihrer Gesamtkosten betragen. Bislang galten 14 Prozent als Schwellenwert. Damit würde die Industrie doch stärker an den Kosten der Energiewende beteiligt als ursprünglich geplant.

