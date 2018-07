Prag (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck beginnt am Montag das offizielle Programm seines mehrtägigen Staatsbesuchs in Tschechien. Zum Auftakt wird Gauck mit militärischen Ehren auf der Prager Burg durch den tschechischen Präsidenten Milos Zeman empfangen (11.00 Uhr, Pk. 13.00 Uhr). Gauck bleibt bis Mittwochabend in Tschechien und wird von seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt begleitet. Auf dem Programm stehen zahlreiche Treffen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Am Dienstag wird Gauck an der Prager Karls-Universität eine Rede zum Thema "Europas Vielfalt – Europas Reichtum" halten. Im Anschluss wird er die Gedenkstätte Theresienstadt und das Ghetto-Museum besuchen.

