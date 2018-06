Berlin (AFP) Das deutsche Rentensystem benachteiligt nach einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung künftige Erwerbsgenerationen. Die demografische Entwicklung führe dazu, dass diese "nicht nur mehr in die Rentenkassen einzahlen und länger arbeiten müssen, sie werden sich auch mit bescheideneren Renten abfinden müssen", zitierte der "Spiegel" aus einer bislang unveröffentlichten Studie des unabhängigen Instituts. Das Armutsrisiko sei "in den jüngeren Altersgruppen deutlich höher als in den älteren".

