New York (dpa) - Der Actionfilm "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" ist an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts geklettert. Der Film mit Andrew Garfield und Emma Stone habe an seinem Eröffnungswochenende rund 92 Millionen Dollar eingespielt und sich damit auf den ersten Platz gesetzt, berichtete der "Hollywood Reporter". Die Fortsetzung des Erfolgsfilms von 2012 ist seit Mitte April auch in den deutschen Kinos zu sehen. Auf dem zweiten Platz in den USA und Kanada landete die Komödie "Die Schadenfreundinnen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.