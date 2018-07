London (SID) - Der frühere Meister-Trainer Felix Magath will beim FC Fulham nach dem Sturz in Englands zweite Fußball-Liga die Scharte seines ersten Abstiegs wieder auswetzen. "Ich werde mit den Vereinsbesitzern sprechen. Wir können zurückkommen, und ich will diese Chance bekommen", erklärte Magath nach der entscheidenden 1:4-Pleite seines Teams am vorletzten Premier-League-Spieltag bei Stoke City.

Magath hatte in Fulham im vergangenen Februar nach fast eineinhalbjähriger Arbeitslosigkeit den Trainer-Posten übernommen und verpasste durch den nunmehr besiegelten Abstieg das selbst gesteckte Ziel. In der Bundesliga feierte Magath mit Bayern München zwei Meisterschaften und mit dem VfL Wolfsburg einen Titelgewinn.