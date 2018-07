Aue (SID) - Die erhoffte Aufstiegsfeier des SC Paderborn ist aufgeschoben, aber noch nicht aufgehoben: Die Ostwestfalen können ihr Fußball-Märchen nach dem 2:0 (1:0) bei Erzgebirge Aue mit einem Sieg im letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im heimischen Stadion gegen den VfR Aalen vollenden. Weiterhin zwei Punkte trennen Paderborn von Verfolger SpVgg Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz.

Alban Meha (35.) brachte die Paderborner vor 12.350 Zuschauern in Führung, bevor Mario Vrancic (66.) für die Entscheidung sorgte und die mitgereisten Fans bereits in Aufstiegsstimmung versetzte.

In den ersten 45 Minuten dominierten klar die Paderborner, die in den Zweikämpfen wesentlich aggressiver zu Werke gingen und die Gastgeber schon beim Spielaufbau früh attackierten. Doch Chancen erspielten sich die Gäste kaum, blieben allenfalls durch Standardsituationen gefährlich. Allerdings spielte Aue dem SCP in die Karten, indem Jakub Sylvestr freistehend das leere Tor nicht traf.

Auch nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Der zweite Treffer durch Vrancic, der unbehelligt von der Strafraumgrenze zum 2:0 abschließen konnte, war eine logische Folge.

Bei Aue vermochte allenfalls Torhüter Martin Männel zu überzeugen. Aufseiten der Paderborner glänzten die beiden Torschützen Meha und Vrancic.