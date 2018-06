München (dpa) - Der SC Paderborn steht dicht vor dem ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen gewannen am vorletzten Zweitliga-Spieltag in Aue mit 2:0. Die SpVgg Greuther Fürth siegte beim Absteiger Energie Cottbus mit 6:0. Minimale Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz drei hat auch noch der 1. FC Kaiserslautern nach einem 4:0 gegen Dynamo Dresden. Die Sachsen bestreiten am letzten Spieltag ein direktes Abstiegs-Endspiel gegen Arminia Bielefeld, das gegen den FSV Frankfurt nur 0:0 spielte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.