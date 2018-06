Valencia (dpa) - Nach neun Siegen in Serie hat Tabellenführer Atlético Madrid einen überraschenden Rückschlag kassiert und den Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft noch spannender gemacht.

Der Champions-League-Finalist verlor beim Mittelfeldclub UD Levante mit 0:2 (0:1). Filipe Luis per Eigentor (7. Minute) und David Barral (69.) sorgten für die erste Atletico-Niederlage in der Primera Division seit Ende Februar. Der Favorit ließ zahlreiche Chancen ungenutzt, Adrián traf nur den Pfosten (77.).

Damit bleiben die Madrilenen bei zwei ausstehenden Spielen drei Punkte vor dem FC Barcelona, der am Samstag gegen den Abstiegskandidaten FC Getafe nur zu einem 2:2 (1:1) gekommen war. Stadtrivale Real hatte am Abend (21.00 Uhr) gegen den FC Valencia die Chance, den Rückstand auf Atlético ebenfalls auf drei Zähler zu verringern. Die Königlichen haben zudem noch ein Nachholspiel.

Dank des Patzers des Spitzenreiters verspielte Barça durch seinen eigenen Ausrutscher noch nicht endgültig alle Meisterchancen. Lionel Messi (23.) mit seinem 28. Saisontreffer und Alexis Sanchez (67.) brachten die Gastgeber zwar zweimal in Führung. Doch Angel Lafita (37./90.+2) glich in der Nachspielzeit noch zum zweiten Mal aus. Vor dem Anpfiff wurde des an Krebs gestorbenen Ex-Trainers Tito Vilanova gedacht. Am letzten Spieltag in zwei Wochen empfängt Barcelona Atlético Madrid.

Primera Division