Antrim (AFP) Nach vier Tagen Befragung zu einem 40 Jahre zurückliegenden Mordfall hat die nordirische Polizei Sinn-Fein-Chef Gerry Adams wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittler würden nun ein Dossier zu Adams an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der 65-jährige Politiker war am Mittwochabend freiwillig bei der Polizei erschienen und dann zur Befragung festgenommen worden.

