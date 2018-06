Samarra (AFP) Bei einem Angriff auf schiitische Pilger nördlich von Bagdad sind mindestens elf Menschen getötet worden. Nahe der Ortschaft Balad sei am Samstagabend eine Bombe am Straßenrand explodiert, als die Pilger in einem Bus vorbeifuhren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend hätten unbekannte Bewaffnete das Feuer auf die Gläubigen eröffnet, die auf der Rückkehr von Samarra waren. 21 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Am Sonntag wurden die Opfer in der Provinz Missan bestattet.

