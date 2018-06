Jasenovac (AFP) Kroatien hat am Sonntag der zehntausenden Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers Jasenovac gedacht. Die in Jasenovac begangenen Verbrechen würden "niemals vergessen", sagte Präsident Ivo Josipovic bei der Gedenkfeier in dem früheren Lager, das auch unter dem Namen "Kroatisches Auschwitz" bekannt wurde. Ministerpräsident Zoran Milanovic sagte, das "heutige Kroatien, ein EU-Mitglied", sei eine Garantie dafür, "dass so etwas Böses nie wieder geschehen wird".

