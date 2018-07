Kopenhagen (dpa) - Die deutsche ESC-Teilnehmerband Elaiza hat am Sonntagmorgen zum ersten Mal in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen auf der Bühne des Eurovision Song Contest gestanden.

"Erste Probe vorbei!", schrieb das Damentrio anschließend auf Twitter. "Was für ein krasses Gefühl auf dieser riiiiieeesigen Bühne zu stehen. Einfach nur unglaublich..."

Neben den Deutschen probten auch die Teilnehmer aus Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Italien und Spanien für ihren Auftritt beim Finale am 10. Mai. Yvonne, Nicole und Ela von Elaiza waren in ihrem eigenen Tourbus nach Kopenhagen gereist. Sie hatten ihre Instrumente nicht in einem Flugzeug transportieren wollen.

Eurovision Song Contest 2014

Elaiza-Tweet zur Probe