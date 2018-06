Stuttgart (dpa) - Der Musical-Unternehmer und Fußball-Vermarkter Rolf Deyhle ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 75 Jahren gestorben, bestätigte seine Unternehmensgruppe am Sonntag in Stuttgart.

Deyhle galt als Visionär in vielen Bereichen: Er hat Musicals wie "Cats" und das "Phantom der Oper" nach Deutschland geholt und eine wichtige Rolle bei der Vermarktung von Fußball-Weltmeisterschaften gespielt.

Als in den 1980er und 90er Jahren in Deutschland immer neue Musical-Theater entstanden, hatte sich Deyhle die entscheidenden Lizenzen gesichert und eine lukrative Infrastruktur rund um seine Theater aufgebaut. Das brachte ihm den Ruf als Pionier des Musicals ein.

Als seinen größten unternehmerischen Erfolg bezeichnete er allerdings den Aufbau eines Vermarktungssystems für den Fußball. Von 1978 bis zur Fußball-WM 1994 in den USA war Deyhle der Inhaber sämtlicher weltweiter Exklusivrechte. Sein Vermögen wurde in den 1990er Jahren auf umgerechnet zwei Milliarden Euro geschätzt. Deyhle selbst nahm für sich in Anspruch, der "kommerzielle Aufbau des gesamten Weltsports" sei auch seine Leistung.

