Johannesburg (AFP) Drei Tage vor der Parlamentswahl in Südafrika hat sich der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) siegesgewiss gezeigt. Mehr als 90.000 Partei-Anhänger versammelten sich am Sonntag in einem Stadion im Township Soweto bei Johannesburg zu einer "Sieges"-Feier schon vor dem Urnengang am Mittwoch. DJs und Musikkapellen sorgten für Stimmung in der Menge, die immer wieder "Es lebe der ANC" rief.

