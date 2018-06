Madrid (SID) - Für Angelique Kerber ist das WTA-Turnier in Madrid bereits nach der ersten Runde beendet. Einen Tag nach dem Aus von Andrea Petkovic (Darmstadt) und Annika Beck (Bonn) gab die an Position sieben gesetzte Kielerin zum Auftakt des mit 3.671.405 Euro dotierten Sandplatz-Turniers gegen die französische Qualifikantin Caroline Garcia beim Stand von 3:6, 0:2 mit Rückenproblemen auf.

"Ich habe mich im Training an meinem Rücken verletzt, wollte aber das Turnier unbedingt spielen. Auf dem Platz merkte ich dann aber, dass ich mich nicht richtig bewegen kann", schrieb die 26-Jährige bei Facebook.

Kerber hatte zuvor beim Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht. In Madrid sind aus deutscher Sicht noch Sabine Lisicki (Berlin) und Julia Görges (Bad Oldesloe) im Einsatz. Lisicki trifft auf Karolina Pliskova aus Tschechien, Qualifikantin Görges bekommt es mit der an Position vier gesetzten Rumänin Simona Halep zu tun.