Santa Cruz de Tenerife (dpa) - Ein vermisster deutscher Urlauber ist auf der spanischen Ferieninsel La Gomera tot aufgefunden worden. Nach Medienberichten war der 75-Jährige auf einer Wanderung in der Gegend von Valle Gran Rey im Westen der kanarischen Insel vermutlich in eine Schlucht gestürzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei und des Rettungsdienstes am Freitag als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war. Die Identität und Herkunft des Urlaubers sind noch nicht bekannt.

