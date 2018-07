Abu Dhabi (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Welt zum raschen und entschlossenen Handeln aufgerufen, um den Klimawandel zu bremsen. "Wenn wir nicht dringend handeln, werden alle unsere Pläne zur Steigerung des Wohlstands und der Sicherheit in der Welt umsonst sein", sagte Ban am Sonntag im Golfemirat Abu Dhabi bei der Eröffnung eines Ministertreffens zur Vorbereitung eines für September geplanten Klimagipfels in New York.

