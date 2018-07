San Antonio (SID) - Dirk Nowitzki ist nach dem Play-off-Aus mit den Dallas Mavericks von seinem Trainer Rick Carlisle in höchsten Tönen gelobt worden. "Ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie viel Respekt ich vor ihm habe, wofür er steht und was er für diesen Klub und für mich geleistet hat", sagte der 54-Jährige dem TV-Sender ESPN. Dallas ist in der Basketball-Profiliga NBA durch ein 96:119 bei den San Antonio Spurs im Achtelfinale mit 3:4 gescheitert.

Nowitzki konnte in der Serie nicht überzeugen. Der Würzburger kam im Schnitt auf 19,1 Punkte, der schwächste Wert seiner 16-jährigen NBA-Karriere. Nur einer von zwölf Dreierversuchen ging in den Korb. Carlisle ist aber keineswegs von seinem Schlüsselspieler enttäuscht: "Ich bin seit 30 Jahren in der Liga. Ich habe mit (Larry, d.Red.) Bird gespielt, mit einigen der ganz großen Jungs. Aber niemand hat mehr Last für einen Klub getragen als Dirk Nowitzki."

Deshalb setzt sich der Headcoach vehement dafür ein, dass der auslaufende Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler verlängert wird. Das Gehalt könne unmöglich zu hoch sein. "Was wir ihm auch zahlen, es ist nicht genug", sagte Carlisle. Nowitzki verdient in dieser Saison 22,7 Millionen Dollar (16,4 Millionen Euro) und will noch zwei oder drei Jahre in Dallas bleiben.